¡Revés judicial! Jueza toma decisión sobre el caso del inmigrante Kilmar Ábrego: ¿cuál es el siguiente paso?

Este jueves 11 de diciembre de 2025, una jueza federal de EEUU ordenó la liberación inmediata del ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García.

El inmigrante, se encuentra actualmente detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania, informó Univision.

Según el medio, la decisión de la jueza Paula Xinis se basa en la ausencia de una orden de deportación válida contra Ábrego García, un punto clave que limita la autoridad del Gobierno para expulsarlo del país.

Jueza ordena liberación inmediata

La magistrada argumentó que la detención del salvadoreño carece de autoridad legal, considerando que fue nuevamente detenido tras su "detención errónea" inicial en El Salvador.

El meollo de la controversia legal se centró en la inexistencia de una orden de deportación en el expediente migratorio de Ábrego García.

En una audiencia previa a finales de noviembre, la jueza ya había advertido que este sería un "tema de peso" en su decisión.

Xinis subrayó en su fallo de este jueves que el Gobierno no tiene la potestad legal de mantenerlo detenido de forma indefinida o de trasladarlo a otro país sin la formalidad legal de la orden de expulsión.

Antecedentes del caso: protección contra la tortura

En 2019, un juez de inmigración había negado la solicitud de asilo y la protección bajo la Convención contra la Tortura a Ábrego García, pero sí le concedió protección contra la deportación conforme a la Ley Nacional de Inmigración.

Esta decisión se basó en que el salvadoreño logró demostrar que había sufrido persecución a manos de pandilleros en su país. Este dictamen implicaba que Ábrego García no podía ser devuelto a El Salvador. Sin embargo, el documento judicial no especificó un país al que pudiera ser deportado.

Intento de deportación a países africanos

El Gobierno de Donald Trump manifestó su intención de deportar a Ábrego García a diversas naciones africanas como Uganda, Ghana y Esuatini, pero sin éxito, ya que ninguna de ellas había aceptado recibirlo.

A principios de noviembre, la Administración alegó que Liberia lo aceptaría, asegurando haber recibido garantías de que no enfrentaría persecución. No obstante, los abogados del salvadoreño insistieron en que su cliente había designado a Costa Rica como país de posible deportación, rechazando a Liberia, un país con el que no tiene lazos ni habla el idioma.

¿Hay indicios de represión política?

Los abogados defensores de Ábrego García sostienen que la insistencia de las autoridades en deportarlo a otros países demuestra un carácter represivo en el caso.

Afirmaron que la Administración está manipulando el sistema migratorio para castigar a su cliente por haber impugnado con éxito una deportación anterior y por haberse negado a aceptar cargos criminales a su regreso a EEUU.

Pasos a seguir tras la liberación

La jueza Xinis solicitó a las autoridades federales que notifiquen a su corte sobre el estatus de Ábrego García a más tardar a las 5:00 p.m. de este jueves.

Además, pidió que se informe a la corte de Tennessee, donde Ábrego García enfrenta acusaciones de tráfico de personas, para que se establezcan las condiciones de su liberación.

