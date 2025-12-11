María Corina Machado llega a Oslo

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, arribó a la ciudad de Oslo en Noruega, posterior al acto de entrega del Premio Nobel de La Paz.

Previamente, Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de Machado

Tal y como circula en imágenes, Machado saludó al grupo de venezolanos que la esperaban, desde el balcón del Grand Hotel.

El Consejo Noruego de la Paz, un grupo de 19 organizaciones que promueven el desarme y la resolución de conflictos, suele organizar una procesión de antorchas cada 10 de diciembre para honrar al galardonado. Este año ha renunciado a celebrar el acto, afirmando en un comunicado que Machado no “coincide con los valores fundamentales” del consejo. En su lugar, lo organizó una organización venezolana.

Se espera que la opositora venezolana ofrezca una conferencia de prensa el jueves a las 4:15 am et (10:15, hora local), junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

