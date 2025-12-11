Estrategia, Valor y Mercado: INPROHUEVOS redefine el liderazgo de la proteína en su II Encuentro 2025

Suscríbete a nuestros canales

Más que una reunión gremial, el II Encuentro Estratégico de Inprohuevos 2025, celebrado este miércoles 10 de diciembre en el Hotel Manantial, funcionó como un laboratorio de ideas para una industria en plena ebullición. Ante un escenario económico desafiante, el sector avícola demostró musculatura y visión de futuro, reuniendo a productores, industriales y comercializadores con una meta común: capitalizar el crecimiento histórico del consumo del huevo en el país.

El evento se centró en cómo incentivar la capacidad productiva y comercial de este importante rubro alimenticio, que ha pasado de ser un insumo básico a marcar la pauta en la preferencia de la mesa venezolana.

Tendencias Globales y Realidad Local

La apertura analítica estuvo a cargo del reconocido conferencista Carlos Jiménez, quien ofreció una ponencia precisa sobre las variables que mueven el mercado actual. Jiménez contrastó las tendencias globales con la realidad local, enfatizando que el crecimiento por volumen ya no es suficiente.

"El reto es crear valor en un mercado cada vez más exigente," explicó Jiménez, ejemplificando las virtudes del huevo no solo como producto, sino como una solución nutricional que debe conectarse con un consumidor que busca bienestar y transparencia.

Por su parte, el Lic. Atilio Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), abordó la perspectiva del retail. De forma didáctica, mostró cómo el huevo ha asumido un rol protagónico en el "Líderazgo de la proteína" dentro de la estrategia del supermercado moderno, instando a la industria a cuidar la presentación y la experiencia de compra en el anaquel.

La Evidencia del Éxito

La teoría expuesta por los expertos encontró su validación práctica en la presentación de casos de éxito que inspiraron a la audiencia. Empresas como Granja Don Tito, Granja La Rosa y Avícola del Sol expusieron sus modelos de gestión ante los asistentes, demostrando cómo la eficiencia, la tecnificación y la resiliencia son las claves para mantener la calidad en la cadena de producción. Estos ejemplos sirvieron para ilustrar que, incluso en entornos complejos, la excelencia operativa es posible y rentable.

Una Estrategia que Conecta con la Pasión Nacional

Como parte de la estrategia para masificar el mensaje y dar color a la ofensiva comunicacional del sector, se destacó la importancia de la inversión publicitaria en medios digitales y televisión.

En este contexto, se resaltó como un acierto estratégico la participación del mensaje de INPROHUEVOS en las transmisiones de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) a través Meridiano Televisión como el principal canal deportivo del país. Esta iniciativa busca poner "la guinda" al posicionamiento del rubro, vinculando la salud y la energía del huevo con el evento deportivo preferido por el público venezolano.

Declaraciones: "No coma cuento, coma huevo"

El aporte conceptual de la jornada lo compartió el Sr. Orestes Álvarez, presidente de Inprohuevos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Álvarez valoró la importancia de estos encuentros para alinear a todos los eslabones de la cadena bajo una misma visión.

El directivo hizo énfasis en la necesidad de consolidar el crecimiento del rubro transformando su percepción pública:

"El huevo se ha posicionado como un superalimento por mérito propio y evidencia científica. Nuestro trabajo es reforzar esa verdad. Eventos como este, donde unimos la visión de mercado con la realidad de nuestros productores, son vitales para mejorar la experiencia del consumidor. La premisa es clara: hay que desmitificar el rubro. Es saludable y punto; por eso insistimos en que 'no coman cuento, coman huevo'. Esa es la base para seguir construyendo un sector robusto y comprometido con la alimentación del país."

Por: Oswaldo Malpica

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube