Mercado navideño a cielo abierto en Caracas el 14 de diciembre: conoce los detalles

También habrá actividades recreativas para los niños

Por 2001

El próximo domingo 14 de diciembre, la parroquia del 23 de Enero, en Caracas, contará con un mercado navideño a cielo abierto, donde las personas podrán encontrar combos a bajo costo para la realización de las hallacas.

Ubicación: 23 de enero, Sector Sierra Maestra, Árbol de los Peluches, Campo de Softbol.

Hora: desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

"El Mercado Navideño Las Hallacas con Nicolás llega a tu comunidad. Asegura tu combo completo para 30 hallacas y trae a los niños: tendremos inflables, pintacaritas y juegos", detalló la organización de la actividad.

Jueves 11 de Diciembre - 2025
