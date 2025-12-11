Mercado navideño a cielo abierto en Caracas el 14 de diciembre: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 14 de diciembre, la parroquia del 23 de Enero, en Caracas, contará con un mercado navideño a cielo abierto, donde las personas podrán encontrar combos a bajo costo para la realización de las hallacas.

Ubicación: 23 de enero, Sector Sierra Maestra, Árbol de los Peluches, Campo de Softbol.

Hora: desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

"El Mercado Navideño Las Hallacas con Nicolás llega a tu comunidad. Asegura tu combo completo para 30 hallacas y trae a los niños: tendremos inflables, pintacaritas y juegos", detalló la organización de la actividad.

También pueden visitar nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube