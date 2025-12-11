¡Tragedia en Yaracuy! Bebé de año y medio fallece tras ingerir sustancia peligrosa: Cicpc investiga el hecho

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico incidente conmocionó a los habitantes de una localidad del estado Yaracuy, cuando se reportó la muerte de un bebé de apenas un año y cinco meses.

La víctima tenía por nombre Acnael Leal León, quien vivía en el sector Copa Redonda de Sabana de Parra, municipio Páez.

Hasta los momentos, la madre del niño se encuentra ahora bajo investigación de las autoridades mientras se esclarecen las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Descuido fatal en la vivienda

El hecho se registró cuando la madre del bebé, presuntamente, lo estaba bañando. En un instante de descuido, el menor tomó un vaso que se encontraba en el suelo del baño, el cual contenía gasoil.

El combustible generó problemas graves complicaciones de salud para Acnael.Tras percatarse de lo que había ocurrido, la mujer actuó y llevó al niño a un centro de salud local en Guacara.

Sin embargo, dada la gravedad de su estado, el bebé tuvo que ser remitido al Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe. Pese a la atención recibida en la capital yaracuyana, el pequeño falleció la noche del pasado martes.

Uso del combustible en el hogar

Según la versión ofrecida por los familiares a las autoridades, el gasoil se encontraba en el baño de la casa porque supuestamente lo estaban utilizando para lubricar y reparar un candado dañado.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad en este lamentable deceso.

La madre del niño se encuentra bajo proceso de investigación. El cuerpo del infante fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizarle la autopsia de ley.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube