El amplio historial de violencia de un comerciante venezolano: lo detienen por apuñalar a un policía

Un hombre venezolano, quien se desempeñaba como comerciante, resultó detenido tras un violento altercado, durante el cual atacó a un oficial de policía con un arma blanca.

El vendedor apuñaló al funcionario durante un operativo de fiscalización en la localidad de Barrio Meiggs, en Chile.

De acuerdo con los reportes del incidente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el comerciante, imputado por apuñalar a un policía municipal. Ahora, el venezolano enfrenta cargos por el delito de homicidio frustrado.

En venezolano presenta un amplio historial de violencia

Las autoridades informaron que el acusado presenta situación migratoria irregular en el país. Asimismo, en medio del proceso de formalización, se pudo conocer que el agresor cuenta con un historial de violencia.

Según los registros, en 2023, el venezolano cumplió condena por lesiones. Además, pagó una condena de más de un año (541 días) de presidio, por abuso sexual contra una menor de 14 años.

También mantenía registros por los delitos de violencia intrafamiliar y amenazas.

La Fiscalía estableció un plazo preliminar de investigación de 70 días, indicó el medio BioBioChile.

Dos oficiales heridos

En cuanto al oficial lesionado, los fiscales detallaron que “los antecedentes que mantenemos dan cuenta de que la víctima mantiene lesiones de carácter grave”.

“Lo que nosotros alegamos en la audiencia es que el imputado ocasionó una lesión a la víctima que es potencialmente factible de provocar la muerte”, añadieron las autoridades.

Debido a tales condiciones, sostienen “la tesis de que esto es un homicidio frustrado”, señaló el fiscal adjunto de la Fiscalía Flagrancia Centro Norte, Luis Contardo Zuñiga.

Sobre los hechos, se detalló que un funcionario de la Dirección de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Santiago fue apuñalado en el marco de una fiscalización frente al Barrio Meiggs.

El inspector recibió una herida cortopunzante en el costado izquierdo, por lo que debió ser trasladado de emergencia a un hospital.

Un segundo funcionario también resultó con contusiones en una pierna y un brazo.

