Reportan aparatoso accidente de tránsito en Caracas: un vehículo y varios motorizados lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, usuarios de redes sociales, reportaron un accidente multiple ocurrido en la parroquia Caricuao de Caracas.

A través de su cuenta de Instagram, el medio Caricuao en Positivo, informó que el suceso tuvo lugar Unidad de Desarrollo (UD) 2, aproximadamente a la 1:14 de la tarde.

¿Qué ocurrió?

El incidente involucró a un vehículo tipo sedán que, por razones aún no determinadas, impactó y arrolló a varias personas que se desplazaban en motocicletas.

Hasta el momento, la información es extraoficial y se desconoce el número exacto de heridos o si hubo víctimas fatales.

Cuerpos de seguridad y rescate en el lugar

Tras el fuerte impacto, el área del accidente fue acordonada. En el lugar se encontraban efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Brigada de Acción Preventiva, y el Grupo de Rescate y Operaciones Especiales.

Además, los Bomberos de Caracas trasladaron a los lesionados a centros asistenciales cercanos.

Entre las personas que se desplazaban en las motocicletas arrolladas, se encontraba un funcionario de tránsito. Afortunadamente, este resultó ileso en el accidente, según los reportes preliminares de la zona.

Se espera que en las próximas horas se ofrezca un balance detallado de las consecuencias del choque y se investiguen las causas que llevaron al conductor del sedán a impactar a los motociclistas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube