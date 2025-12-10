Invierno en Illinois: esta es la temperatura que se debe alcanzar para el cierre de escuelas

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del crudo invierno en Illinois suele plantear una pregunta importante para padres y estudiantes: ¿cuánto frío es necesario para que se cierren las escuelas? La respuesta no es la misma en todo el estado, ya que cada distrito escolar toma la decisión basándose en una mezcla de la temperatura real y la sensación térmica, siempre priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

La decisión de cerrar las escuelas en Illinois es tomada según la sensación térmica

Aunque la temperatura del aire es un factor importante, los distritos escolares realmente se enfocan en la sensación térmica, que es el resultado de combinar la temperatura con el viento.

Esta medida es crucial porque determina cuán rápido el frío puede provocar congelación o hipotermia.

Según las pautas de varios distritos escolares en Illinois, como el Distrito Escolar 26 de River Trails y el Distrito Escolar 214, las clases suelen cancelarse bajo ciertas condiciones: una sensación térmica sostenida de -30°F (alrededor de -34.4°C) o más fría, o una temperatura real sostenida de -15°F (aproximadamente -26.1°C) o más fría.

Estos límites se revisan durante los momentos críticos de viaje de los estudiantes, que generalmente son por la mañana (de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.) y por la tarde (de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.).

¿Qué más implica el cierre de escuelas en Illinois en medio del invierno?

Decidir cerrar las escuelas no es solo cuestión de frío. Los administradores escolares consideran una serie de factores al evaluar las condiciones, tal como se establece en los protocolos para responder a climas severos.

Condiciones viales: Se analiza el estado de las carreteras y aceras, incluyendo la presencia de nieve o hielo, así como la capacidad de los municipios locales para despejarlas.

Funcionamiento de la flota: Es crucial que los autobuses escolares puedan operar de manera segura y confiable en condiciones extremas.

Advertencias oficiales: Los distritos suelen cerrar automáticamente cuando el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emite una Advertencia de Frío Extremo, que indica condiciones potencialmente mortales.

Sistemas del edificio: También se consideran posibles problemas con el sistema de calefacción o cortes de energía en las instalaciones.

Distritos como el Distrito 31 de West Northfield confirman que cierran cuando se emite una advertencia de frío extremo, que generalmente ocurre cuando la sensación térmica baja a -30°F o la temperatura real es de -15°F.

