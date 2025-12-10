¡Se dispara el costo! La nueva tarifa de la visa americana antes del Mundial 2026: incluye cargo adicional

Suscríbete a nuestros canales

Para este nuevo año 2026, el costo de la visa americana de no inmigrantes, incluyendo la popular visa de turista, experimentará un significativo aumento.

La medida, entrará en vigor en un momento clave: previo a la celebración del Mundial de la FIFA en 2026, el cual tendrá múltiples sedes en la Unión Americana, informó El Mañana.

Este cambio, impulsado por la administración de Donald Trump a través de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act, introduce un cargo adicional que duplica el precio total del permiso de viaje, generando preocupación entre los futuros visitantes internacionales.

Incremento y detalle de la nueva tarifa

La nueva tarifa, denominada "Visa Integrity Fee" (Tarifa de Integridad de la Visa), busca incentivar el cumplimiento de las normas migratorias y afectará directamente a quienes planean solicitar el documento a partir del año fiscal 2026.

El costo actual de la visa de turista (B-1/B-2), que es de $185 dolares, pasará a ser de $435 por solicitante. Este aumento se debe a la adición de la mencionada "Visa Integrity Fee" de $250, que se suma al arancel consular básico.

Requisitos para el reembolso

Según medios locales, este cobro adicional de $250 funcionará como un depósito reembolsable, siempre y cuando el viajero cumpla con una serie de requisitos migratorios, tales como:

No exceder el tiempo de estadía autorizado.

No trabajar de forma ilegal en el país.

Abandonar Estados Unidos en un plazo máximo de cinco días después del vencimiento de su estadía o modificar su estatus migratorio dentro del marco legal.

Es importante notar que, en caso de que la visa sea negada, el solicitante solo habría pagado la tarifa inicial (actualmente 185 dólares.

Otros reembolsos condicionados y excepciones

Aunque se contempla la posibilidad de un reembolso de los $250 de la "Visa Integrity Fee" para aquellos turistas que demuestren un comportamiento migratorio "pulcro", los mecanismos exactos para solicitar y recibir esta devolución aún no han sido definidos por el gobierno de EEUU.

Por otro lado, la ley establece que los ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visas (conocido como Visa Waiver Program, VWP) estarán exentos de pagar esta tarifa extra.

Estos países pueden seguir ingresando al territorio estadounidense sin visa, a través del sistema electrónico ESTA.

Métodos de pago en México

Para los viajeros en México que deban tramitar la visa, el pago del arancel inicial ($185 ) se puede realizar de dos maneras:

En efectivo, a través de las ventanillas de Scotiabank y Banco del Bajío.

Por transferencia electrónica, mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), válido para cualquier banco en el país.

