¿Cuánto cuesta hacer hallacas este diciembre? Precios actualizados en el Mercado de Coche

Con la llegada de diciembre, la pregunta que muchos venezolanos se hacen es con relación a los costos para preparar la cena navideña, donde las hallacas son las protagonistas. Los precios actualizados en el mercado de Coche muestran un panorama variado, donde los ingredientes tradicionales y complementarios reflejan la disponibilidad de productos.

Entre los vegetales verdes de hoja, los precios registrados indican que una cuenta de cebollín se consigue en 250 bolívares, mientras que la de cilantro alcanza los 600 bolívares.

Por su parte, el perejil rizado está cotizado en 800 bolívares y el apio España, en 3 kilos, se consigue por 400 bolívares. La lechuga rizada y americana tiene un costo aproximado de 1.500 bolívares la cesta, ofreciendo alternativas para los rellenos y guarniciones.

En cuanto a tubérculos, los precios se presentan en dólares debido a la alta demanda, por ejemplo, el saco de batata se encuentra en 25 dólares, el de papa grande en 37 dólares, mientras que un saco de 50 kilos de papa alcanza los 40 dólares.

La zanahoria cuesta 20 dólares el saco y la yuca 35 dólares, mientras que la cesta de yuca se consigue en 18 dólares, estas cifras reflejan la variabilidad en la oferta según el tamaño, cantidad y calidad del producto, de acuerdo a lo documentado por la cuenta de Instagram Ezequiel Barbieri.

Por otra parte, el saco de brócoli se cotiza en 9 dólares, la cesta de repollo alcanza los 15 dólares y el repollo 8 dólares. Para completar los rellenos, el ajo porro se encuentra en 8 dólares la cesta, la espinaca y la acelga en 1 dólar, y el jengibre en 270 bolívares el kilo, mientras que la auyama se consigue en 120 bolívares por kilo.

Por su parte, frutas especiales para los dulces navideños como la lechosa larga se cotizan en 150 bolívares por kilo y la redonda en 120 bolívares, mientras que el melón se vende en 300 bolívares por kilo y la patilla en 150 bolívares.

Finalmente, los aliños y otros ingredientes especiales también se presentan en esta lista para armar el presupuesto navideño. La cesta de ají llanero vale 23 dólares, el ají rosita 18 dólares, el ají pepón 23 dólares y la cesta de tomate 12 dólares.



