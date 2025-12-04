Caracas

SERVICIO PÚBLICO: paciente renal solicita donantes de sangre en el hospital Vargas

Por 2001

El señor Boris Márquez Toro, paciente renal con hemorragia por una úlcera sangrante, se encuentra hospitalizado el servicio de trauma schok del hospital Vargas, Caracas. Solicita con urgencia donantes de sangre.

Los donantes deben asistir al Banco de Sangre, ubicado en la parte trasera de este centro asistencial, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.

Cualquier duda escribir al número: 0412-6024955.

Jueves 04 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
