Consulado sobre Ruedas de México visitará esta ciudad de Illinois: ofrecerán servicios hasta el 6 de diciembreConsulado sobre Ruedas de México visitará esta ciudad de Illinois: ofrecerán servicios hasta el 6 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Chicago ha reactivado su programa de Consulado Móvil en Aurora, Illinois, llevando servicios de documentación esenciales a la amplia comunidad mexicana que vive fuera del área metropolitana de Chicago.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar trámites importantes para miles de connacionales, eliminando la necesidad de hacer largos viajes hasta la sede principal.

¿Qué servicios consulares estarán ofreciendo?

El Consulado Móvil facilita los trámites más solicitados, permitiendo a los ciudadanos obtener o renovar documentos de identidad esenciales sin necesidad de viajar a Chicago.

Los servicios principales que la comunidad podrá gestionar incluyen:

Expedición de Pasaporte Mexicano (Ordinario): Un documento clave para los viajes internacionales y la identificación.

Expedición de Matrícula Consular de Alta Seguridad (ID Consular): Una herramienta fundamental para la identificación y residencia en el extranjero.

Solicitud de Credencial para Votar (INE): Un trámite esencial para ejercer el derecho al voto desde el extranjero en las elecciones mexicanas.

Registros de Nacimiento (Doble Nacionalidad): En ciertos casos, se puede gestionar el registro de menores nacidos en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde se encontrará el Consulado Móvil de México en Aurora, Illinois?

El Consulado Móvil Mexicano establecerá sus servicios en Aurora durante varios días clave para garantizar una amplia cobertura.

Próximas fechas: hasta el 6 vde diciembre

Horario de atención: El servicio suele operar en un horario extendido, típicamente de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., durante los días anunciados. Los solicitantes deben confirmar su horario exacto al momento de tramitar su cita.

En esta oportunidad, ofrecerán servicios consulares en la siguiente dirección: iglesia St. Therese of Jesus Catholic Church, ubicada en 271 N Farnsworth Av, Aurora, Illinois, 60505.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube