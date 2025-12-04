Interrupción programada para recargas y compras de tarjetas del metro de Nueva York: será en estas fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El sistema OMNY de pago sin contacto para el transporte público de Nueva York presenta una interrupción programada que impide adquirir o recargar tarjetas físicas durante la noche del 4 al 5 de diciembre. Esta medida responde a actualizaciones técnicas en la plataforma gestionada por la MTA. Los usuarios pueden seguir usando tarjetas con saldo suficiente o métodos alternativos como teléfonos y tarjetas bancarias en los lectores.

Detalles del horario de interrupción

Las máquinas expendedoras quedan inoperativas desde las 11 pm del jueves 4 hasta la 1:30 am del viernes 5, al igual que las opciones en línea y en comercios minoristas.

"Las máquinas expendedoras OMNY también estarán inactivas desde las 11 de la noche del jueves 4 de diciembre hasta las 2 de la madrugada del viernes 5", indicó la página oficial del MTA.

Durante este lapso, la opción con dispositivos móviles permanecerá activa.

Opciones para usuarios durante el corte

La MTA recomienda cargar saldo con antelación o optar por "toque y viaje" con teléfono o tarjeta bancaria para evitar inconvenientes. También los usuarios podrán hacer "tapping" en los lectores de OMNY, si tienen suficiente fondo, tal como se ha hecho en mantenimientos anteriores.

Este tipo de pausas forma parte de mejoras recurrentes al sistema, hasta reemplazar completamente a las tarjetas "MetroCards" a partir de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube