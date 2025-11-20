Tarjetas para el Metro de Nueva York gratis: las entregarán a los primeros 400 usuarios en estos lugares

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que, a partir de las 8:00 a. m. del martes 18 de noviembre, los primeros 400 usuarios que transfieran el saldo de sus MetroCards a OMNY en los 16 Centros de Atención al Cliente ubicados en todo el sistema de transporte recibirán tarjetas OMNY sin costo.

Las tarjetas se cargarán con el saldo restante de sus MetroCards y la transferencia se realizará en el momento en los Centros de Atención al Cliente.

Este anuncio se produce mientras la MTA se prepara para la transición de la MetroCard, cuyas ventas finalizarán el 31 de diciembre de 2025, y la transición completa al sistema de pago sin contacto comenzará en 2026.

Canjear tu vieja MetroCard por la nueva tarjeta OMNY

Las tarjetas OMNY sin costo adicional estarán disponibles para los primeros 400 usuarios en los 16 Centros de Atención al Cliente, que se enumeran a continuación:

El Bronx

161 St-Yankee Stadium

Fordham Rd

Parkchester

Brooklyn

Atlantic Av-Barclays Ctr

Coney Island-Stillwell Av

Myrtle-Wyckoff Avs

Manhattan

34 St-Penn Station

125 St

168 St

Fulton St

Grand Central-42 St

Times Sq-42 St

Queens

Flushing-Main St

Jackson Hts-Roosevelt Av

Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport

Staten Island

St. George (open Monday to Friday from 5:30 a.m. to 9:00 p.m.)

Se inaugurarán 14 nuevos Centros de Atención al Cliente este año en diversas ubicaciones de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.

Shanifah Rieara, Directora de Atención al Cliente de la MTA declaró al respecto:

"Mientras nos preparamos para despedirnos de la MetroCard, queremos asegurarnos de que nuestros usuarios conozcan todos los recursos disponibles en nuestros Centros de Atención al Cliente, cuyo número está en aumento en todo el sistema de metro. Visiten uno de nuestros centros para canjear su MetroCard por una tarjeta OMNY sin costo adicional y disfruten de la comodidad de pagar con solo acercar la tarjeta".

Facilitadores para el uso de las nuevas máquinas OMNY

Los agentes de los Centros de Atención al Cliente están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los usuarios con las máquinas OMNY, inscribirlos en los programas de Tarifas Justas y Tarifas Reducidas, y brindar información sobre el servicio, entre otras funciones. Estos Centros ofrecen servicios que históricamente la MTA proporcionaba exclusivamente en 3 Stone Street, en el Bajo Manhattan.

Lisa Dagleian, Directora Ejecutiva del PCAC (Comité Asesor de Ciudadanos Permanentes de la MTA) expresó lo siguiente:

"Sabemos que OMNY llegó para quedarse, y que la gente ya la está tocando con sus manos. También sabemos que cualquier sistema que crezca rápidamente va a experimentar algunas dificultades de aceptación", expresó Dagleian.

El sistema de pago sin contacto permite a los usuarios pagar sus pasajes directamente con billeteras digitales, tarjetas de crédito y débito sin contacto y tarjetas OMNY.

Las MetroCards seguirán siendo aceptadas hasta 2026 y la fecha oficial de aceptación final se anunciará más adelante.

