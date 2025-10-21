¡Prepárate, Nueva York! La MTA confirma el aumento de tarifas: conoce la fecha exacta del ajuste

Suscríbete a nuestros canales

La MTA de Nueva York, anunció un aumento de tarifas del transporte público que impactará a millones de usuarios. Este incremento entrará en vigor el 4 de enero de 2026, y se implementa como medida para enfrentar la inflación y el aumento de los costos operativos y laborales.

Aunque los incrementos se habían planeado inicialmente para marzo de 2025, lo pospusieron. La MTA decidió hacer coincidir el alza con la expansión total del sistema de pago sin contacto OMNY para facilitar la transición de los usuarios.

¿Cuánto subirán el metro, autobús y peajes?

El pasaje de metro, autobús y Access-A-Ride subirá de $2.90 a $3, mientras que la tarifa reducida aumentará de $1.45 a $1.50. El autobús express pasará de $7 a $7.25.

Los peajes de puentes y túneles de la MTA también subirán un 7.5%, lo que equivale a un aumento de entre 20 y 60 centavos para los conductores. Además, los trenes LIRR y Metro-North registrarán aumentos de hasta 4.5% en boletos y abonos.

¿Qué sucederá con el pago en efectivo y la MetroCard?

Como parte de la modernización, el pago en efectivo desaparecerá de los autobuses de la MTA. Además, la tradicional MetroCard será eliminada y reemplazada por el nuevo sistema de pago sin contacto OMNY.

Las nuevas tarjetas OMNY tendrán un costo de $2 para el usuario. La implementación de este sistema digital permitirá la aplicación de un límite de tarifas de 7 días, para garantizar que ningún usuario pague más de $35 en metro y autobús.

¿Cómo funcionará el límite de tarifas de 7 días?

La MTA implementará un límite de tarifas de 7 días para proteger a los usuarios frecuentes del aumento de tarifas. Una vez que un usuario alcance los $35 en pasajes de metro y autobús durante ese período, el resto de los viajes serán gratuitos.

Para los usuarios con tarifa reducida, el límite de pago semanal será de $17.50. Esta medida busca aliviar el impacto de los nuevos costos en la economía diaria de millones de neoyorquinos.

