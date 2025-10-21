¡Cambios en CalFresh! Así afectará a los beneficiarios en California por la ley One Big Beautiful Bill

Suscríbete a nuestros canales

El programa CalFresh de California, que asiste a familias de bajos ingresos, experimenta una reestructuración significativa debido a la reciente legislación federal, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley "One Big Beautiful Bill" de 2025.

Estos cambios, que buscan asegurar que el apoyo económico se dirija a los hogares con mayor necesidad, endurecen los criterios de elegibilidad y los requisitos de trabajo.

A pesar de que las modificaciones entraron en vigor en julio de 2025, el estado de California ha implementado una exención provisional de cumplimiento hasta el 31 de enero de 2026.

Detalles

Esta moratoria temporal ofrece a los beneficiarios un respiro antes de que deban ajustarse a las nuevas y más estrictas condiciones para mantener su ayuda alimentaria mensual según detalla el diario La Opinión.

La intención detrás de estas reglas revisadas es importante para la distribución eficiente de los fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), impactando directamente a los Adultos sin Dependientes (ABAWD) de 18 a 64 años.

Cambios

A partir de la fecha límite de la exención estatal, estos son los requisitos y cambios más relevantes que los beneficiarios deberán afrontar:

Límite de tiempo para ABAWD : Los Adultos sin Dependientes (ABAWD) solo recibirán beneficios de CalFresh por un máximo de tres meses dentro de un período de tres años, a menos que cumplan con requisitos de trabajo o exenciones.

: Los Adultos sin Dependientes (ABAWD) solo recibirán beneficios de CalFresh por un máximo de tres meses dentro de un período de tres años, a menos que cumplan con requisitos de trabajo o exenciones. Requisitos de elegibilidad laboral : Para ser elegibles después del límite de tres meses, los ABAWD deben demostrar un estatus laboral o participar en programas de capacitación para el empleo por al menos 80 horas al mes.

: Para ser elegibles después del límite de tres meses, los ABAWD deben demostrar un estatus laboral o participar en programas de capacitación para el empleo por al menos 80 horas al mes. Umbrales de ingresos: Los solicitantes deben cumplir con un ingreso bruto y neto mensual que no exceda el 200% del nivel federal de pobreza en California, ajustado anualmente.

Los solicitantes deben cumplir con un ingreso bruto y neto mensual que no exceda el 200% del nivel federal de pobreza en California, ajustado anualmente. Estatus legal: Se requiere que los solicitantes sean ciudadanos estadounidenses o posean un estatus migratorio legal.

Se requiere que los solicitantes sean ciudadanos estadounidenses o posean un estatus migratorio legal. Eliminación de exenciones: Se eliminan diversas exenciones para grupos vulnerables que había establecido previamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, con la intención de estandarizar la aplicación de las reglas.

Impacto

Estos ajustes en CalFresh marcan un cambio fundamental en la administración de la asistencia alimentaria dentro del estado.

La población vulnerable y los defensores de los programas sociales observan de cerca el efecto que tendrá esta revisión en el bienestar de los californianos con bajos recursos una vez que expire la exención temporal de trabajo estatal.

Expertos proyectan un incremento en el número de personas que deberán buscar empleo o capacitación para conservar sus beneficios.

Se espera que la implementación de estas normas impulse a una porción considerable de beneficiarios a reevaluar su situación laboral y de capacitación en los próximos meses.

