Falla en Amazon: descubre qué servicios de EEUU sufren interrupciones este lunes 20 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Amazon Web Services (AWS), el servicio de computación en la nube de Amazon, sufrió una interrupción la madrugada de este lunes. El fallo causó problemas a miles de sitios web y servicios en todo el mundo, incluso importantes minoristas, editores y plataformas de juegos en la nube.

AWS es un actor clave, ya que generó $107,000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2024.

El problema se reportó inicialmente a las 00:11 h (hora del Pacífico) y afectó a 14 servicios diferentes en su sede central de US-EAST-1 (Norte de Virginia). La interrupción se debió a un problema de DNS (Domain Name System), según la propia empresa.

¿Cuáles fueron los servicios y plataformas afectadas por la falla de Amazon?

La interrupción de AWS afectó a una amplia gama de plataformas y servicios digitales. En redes sociales fueron reportados problemas con populares juegos en la nube como Roblox y Fortnite.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de EEUU, Coinbase, informó que sus servicios no estaban disponibles. Medios de comunicación como Disney y el New York Times también se vieron afectados, junto con Amazon.com y el servicio de timbre digital Ring.

¿Qué declaró Amazon Web Services sobre la mitigación del problema?

A las 7:00 a. m. ET, Amazon Web Services afirmó que el problema se había "mitigado por completo".

AWS indicó que el problema de DNS se redujo o mitigó por completo, y que las operaciones de servicio funcionan ahora con normalidad.

Sin embargo, advirtió que algunas solicitudes podrían verse limitadas mientras se resuelve el problema en su totalidad.

¿Qué servicios de AWS siguen experimentando dificultades?

A pesar de la recuperación general, AWS advirtió que algunos servicios siguen funcionando con limitaciones. Mencionó que las solicitudes para lanzar nuevas instancias de EC2 (Elastic Compute Cloud) siguen experimentando un aumento en las tasas de error en la región US-EAST-1.

La empresa también recomendó a los usuarios que tengan problemas para resolver los puntos de conexión del servicio DynamoDB (base de datos NoSQL de AWS) vaciar sus cachés DNS. La mayoría de las operaciones se han recuperado, pero la cautela persiste.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube