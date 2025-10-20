Consulado sobre Ruedas de México llega a nuevas sedes en Nueva York esta semana: conoce los horarios

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad mexicana en Nueva York está de celebración con una gran noticia: el Consulado Sobre Ruedas de México en Nueva York ha renovado su calendario y abrirá varias sedes nuevas durante octubre de 2025.

El objetivo del consulado es hacer que los trámites esenciales de documentación y protección sean más accesibles para los mexicanos que viven fuera de Manhattan.

Este esfuerzo del consulado, que se caracteriza por su enfoque proactivo y su compromiso activo, permite que miles de ciudadanos mexicanos realicen gestiones importantes sin necesidad de viajar hasta la sede principal.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York?

Los Consulados Sobre Ruedas ofrecen a la comunidad una serie de trámites de documentación que son realmente importantes, ayudando a los mexicanos a mantener su identidad legal y acceder a diversos servicios. Entre los principales servicios que se pueden encontrar están:

La expedición o renovación del Pasaporte Mexicano.

La emisión de la Matrícula Consular de Alta Seguridad (ID oficial).

La tramitación de la Credencial para Votar (INE).

Los registros de nacimiento para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero (un trámite que se reanudó en octubre de 2022).

Además de ayudar con la documentación, el personal consular también brinda servicios de orientación legal y protección, respondiendo preguntas sobre derechos laborales y distribuyendo materiales informativos como la Guía Paisano.

Nuevas sedes y horarios en Nueva York: dónde estarán los servicios del Consulado Sobre Ruedas de México

Durante octubre, el Consulado Sobre Ruedas moviliza sus operaciones a través de varios condados y localidades, incluyendo nuevas sedes para ampliar su cobertura.

El horario general de atención en todas las sedes es de martes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Octubre Sede Dirección 21 al 25 Corona (Nueva Sede) Make the Road, 104-19 Roosevelt Avenue, Corona, NY 11368 21 al 25 Yonkers Westhab Dayspring Community Center, 320 Walnut St, Yonkers, NY 10701

