Aerolínea con vuelos en EEUU cobrá más por este servicio que antes era gratuito: sepa más

La aerolínea responsable de una nueva medida que genera controversia entre pasajeros y expertos modificará la experiencia de vuelo en su clase económica.

El anuncio, difundido por canales oficiales, plantea una transformación en el diseño de cabina que afecta directamente la comodidad del viajero.

Aunque la empresa asegura que busca preservar el espacio personal y ofrecer más opciones para distintos presupuestos, la decisión ha provocado reacciones adversas en redes sociales y entre analistas del sector.

La aerolínea eliminará la reclinación ajustable en clase económica

La compañía canadiense WestJet confirmó que sus aviones Boeing 737-8 MAX y 737-800 contarán con asientos de “reclinación fija” en la mayoría de las filas económicas. Esto significa que los respaldos no podrán ajustarse, salvo en las secciones Extended Comfort y Premium, disponibles por un costo adicional.

Según el comunicado oficial, los nuevos asientos tendrán un ángulo de reclinación predeterminado, sin opción de modificación por parte del pasajero. La empresa afirma que esta medida busca mejorar la experiencia general y reducir conflictos entre viajeros.

Reacciones de usuarios y análisis de expertos

En redes sociales, usuarios de Canadá y Estados Unidos calificaron la medida como excesiva. Comentarios como “¿También cobrarán por usar el baño?” o “Las microtransacciones están fuera de control” se viralizaron tras el anuncio.

John Gradek, profesor de aviación en la Universidad McGill, señaló que esta estrategia busca maximizar ingresos por vuelo. “Esto es parte de una evolución donde cada función básica se convierte en un servicio adicional”, afirmó.

Otros cambios en cabina anunciados por WestJet

Además de la reclinación fija, WestJet rediseñó la distribución de espacio entre filas. Las primeras tendrán más espacio para las piernas, mientras que las últimas serán más estrechas.

La aerolínea también amplió la sección Extended Comfort, que ahora contará con 36 asientos separados por un divisor. Todos los asientos incluirán puertos de carga y soportes para dispositivos móviles.

¿Qué implica esta decisión para los pasajeros?

Con estos ajustes, WestJet podrá agregar una fila adicional en sus aeronaves, aumentando la capacidad por vuelo. La empresa asegura que busca ofrecer más opciones para distintos niveles de comodidad y presupuesto.

Sin embargo, expertos advierten que esta tendencia podría extenderse a otras aerolíneas. “Si quieres espacio, entretenimiento o comodidad, tendrás que pagar”, concluyó Gradek.

