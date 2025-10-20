Pasos para tramitar una carta de soltería ante el Saren: sin asistir al Registro Principal

La carta de soltería es un documento oficial que certifica en qué estado civil se encuentra una persona.
Este certificado permite la realización de múltiples gestiones administrativas y religiosas.
La vigencia del documento es de seis meses, lo que garantiza su validez para procesos recientes o en curso.
Requisitos esenciales para obtener la carta de soltería
- Para gestionar este documento a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), los solicitantes deben presentar:
- Una copia legible y vigente de su cédula de identidad.
- Una copia reciente (menos de seis meses) del acta de nacimiento.
- En algunos casos, copias legibles de las cédulas de identidad de ambos padres, con el fin de verificar la información contenida en el acta.
- La posible presencia de dos testigos que puedan certificar que conocen al solicitante y confirman su estado civil.
¿Cuáles son los usos más comunes para la carta de soltería?
- Procedimientos gubernamentales.
- Matrimonio civil.
- Requisitos eclesiásticos.
- Concubinato o unión de hecho.
- Migración y apostillas.
Una actualización significativa es que ya no será necesario acudir al Registro Principal para solicitar la carta de soltería. Los interesados pueden dirigirse directamente a cualquier oficina del Registro Civil, facilitando así el trámite y reduciendo tiempos de espera.