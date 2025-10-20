Trámite

Pasos para tramitar una carta de soltería ante el Saren: sin asistir al Registro Principal

La vigencia del documento es de seis meses

Por Genesis Carrillo
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 11:13 pm
La carta de soltería es un documento oficial que certifica en qué estado civil se encuentra una persona. 
 
Este certificado permite la realización de múltiples gestiones administrativas y religiosas. 
 
La vigencia del documento es de seis meses, lo que garantiza su validez para procesos recientes o en curso. 
 

Requisitos esenciales para obtener la carta de soltería

 

  • Para gestionar este documento a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), los solicitantes deben presentar:
  • Una copia legible y vigente de su cédula de identidad.
  • Una copia reciente (menos de seis meses) del acta de nacimiento.
  • En algunos casos, copias legibles de las cédulas de identidad de ambos padres, con el fin de verificar la información contenida en el acta.
  • La posible presencia de dos testigos que puedan certificar que conocen al solicitante y confirman su estado civil.

 

¿Cuáles son los usos más comunes para la carta de soltería?

 

  • Procedimientos gubernamentales.
  • Matrimonio civil.
  • Requisitos eclesiásticos.
  • Concubinato o unión de hecho.
  • Migración y apostillas.
Una actualización significativa es que ya no será necesario acudir al Registro Principal para solicitar la carta de soltería. Los interesados pueden dirigirse directamente a cualquier oficina del Registro Civil, facilitando así el trámite y reduciendo tiempos de espera.
 

