Conciertos en Venezuela 2025: estos artistas nacionales e internacionales se preparan para encender los escenarios

El año 2025 promete ser un hito para los amantes de la música en Venezuela. Tras un periodo de incertidumbre, el calendario de conciertos se ha llenado de eventos que abarcan diversos géneros y artistas de renombre nacional e internacional. A continuación, presentamos una selección de los conciertos más destacados confirmados hasta la fecha:

Servando y Florentino: Salsa y emoción en Caracas este 17 de septiembre

El dúo venezolano Servando y Florentino se presentará en Caracas el próximo 17 de septiembre como parte de su gira mundial "¡Se buscan! Vivos o inmortales". El concierto se llevará a cabo en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), ofreciendo a los asistentes una noche llena de energía y nostalgia. Con un repertorio que incluye éxitos como "Una Fan Enamorada", "Muchacho Solitario" y "Te Encontré", los hermanos Primera prometen una velada inolvidable para sus seguidores.

Nicky Jam – Sunshine Tour

El reconocido cantante de reguetón, Nicky Jam, llegará a Venezuela como parte de su gira internacional "Sunshine Tour". Se presentará el 19 de septiembre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas. Las entradas están disponibles en MakeTicket y en puntos de venta físicos como Cinepic Sambil y Cinepic Lido.

Guillermo Carrasco – Concierto Íntimo

El cantautor venezolano Guillermo Carrasco ofrecerá una presentación única el 6 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural de Arte Moderno en Caracas. Las entradas pueden adquirirse a través de Liveri y en las taquillas de Cinex.

Omar Courtz – Primera Musa World Tour

El cantante puertorriqueño Omar Courtz, conocido como "El Ousi", se presentará en Venezuela el 17 de octubre de 2025 en el Estacionamiento de Wynwood Park en Valencia. Las entradas están disponibles en Kreatickets.

La Oldschool Reggaeton – Festival de Reggaetón Clásico

El festival "La Oldschool Reggaeton" reunirá a leyendas del reggaetón como De La Ghetto, Ivy Queen, Tito El Bambino, Baby Rasta & Gringo, J Álvarez, Alexis y Fido, y Franco El Gorila. El evento se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas. Las entradas están disponibles en RedTicket.

Forajidos 3 AM se toma Caracas el 22 de octubre

El grupo Forajidos 3 AM llegará a Caracas para ofrecer un concierto lleno de energía el próximo 22 de octubre en la Sala 2 del Caracas Music Hall, ubicado en la Avenida Río Caura, dentro del Centro Comercial Concresa. Los fanáticos podrán disfrutar de sus éxitos y de un show que promete mezclar fuerza, ritmo y adrenalina desde el inicio de la velada.

Las puertas del recinto se abrirán a las 4:00 p.m., en iniciará a las 7:00 p.m., Adolescentes a partir de 16 años podrán asistir acompañados de sus representantes.

