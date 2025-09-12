Victoria’s Secret 2025: lo que nadie te ha contado del desfile más esperado del año

Suscríbete a nuestros canales

El Victoria’s Secret Fashion Show regresa en 2025 y ya genera una ola de especulación entre fans y medios especializados. Mientras se mantienen en secreto los detalles más impactantes, se sabe que esta edición promete sorpresas en pasarela, inclusividad y un enfoque renovado en la sostenibilidad. ¿Quiénes serán las nuevas estrellas? ¿Qué regresos históricos veremos? Y lo más intrigante: ¿qué secretos se esconden detrás de la producción más famosa de la moda global?

El misterio de los regresos y nuevas incorporaciones

Entre las primeras confirmadas destacan Adriana Lima, quien regresa tras varios años de retiro, y Lily Aldridge, icónica por su estilo clásico. Pero los rumores apuntan a que habrá al menos tres incorporaciones sorpresa, incluyendo rostros internacionales que podrían romper los esquemas de belleza tradicionales.

Diversidad y representación: un giro audaz

Victoria’s Secret sigue rompiendo barreras: la pasarela incluirá modelos de diferentes tallas, etnias y género, con nombres como Alex Consani, la primera mujer trans en caminar en 2024, y Yumi Nu, referente de tallas grandes. Este cambio representa un enfoque más inclusivo y un intento de conectar con audiencias más diversas.

Innovación y sostenibilidad en el corazón del show

Bajo la dirección de Adam Selman, el desfile incorporará materiales reciclados y colaboraciones con diseñadores emergentes, haciendo que el evento sea una pasarela consciente con el medio ambiente, además de un espectáculo de moda y lujo.

Expectativa por las actuaciones musicales

Aunque los artistas invitados aún no se anuncian, la tradición de contar con shows en vivo promete actuaciones inesperadas y colaboraciones exclusivas, que buscan mantener el factor sorpresa y elevar la experiencia a un nivel cinematográfico.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se perfila como una edición histórica, donde misterio, glamour y sostenibilidad se combinan para sorprender tanto a fanáticos como a críticos. Cada detalle, desde los regresos hasta las nuevas incorporaciones, se mantiene en secreto, generando un clima de expectativa que convierte a este desfile en uno de los eventos más intrigantes del año.

