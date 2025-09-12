Entre rumores y escándalo: qué se sabe de 'Cara' Rodríguez y por qué la acusan de filtrar el video íntimo de Beéle con Isabella

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo que rodea al cantante colombiano Beéle y a la modelo venezolana Isabella Ladera volvió a los titulares luego de la difusión de dos videos íntimos. En medio de la polémica, algunos rumores han apuntado hacia Camila ‘Cara’ Rodríguez, exesposa de Beéle, como posible responsable de la filtración. Hasta el momento, no existen pruebas oficiales que confirmen estas acusaciones, por lo que la situación sigue siendo especulativa.

Camila Rodríguez, conocida como ‘Cara’, es influencer y creadora de contenido colombiana. Fue esposa de Beéle y madre de sus hijos. Durante su relación, tuvo cercanía laboral con el cantante, pero actualmente mantiene su vida personal y familiar separada del artista.

Acusaciones y rumores

Algunos medios y usuarios en redes sociales han señalado a Camila Rodríguez como posible filtradora del video. Sin embargo, no hay evidencias judiciales ni declaraciones oficiales que respalden estas afirmaciones. Estas acusaciones provienen principalmente de especulaciones y de comentarios de terceros cercanos al entorno de los involucrados.

La acusaciones circulan a raíz de que la artista en un podcast donde reveló todo lo que fue el proceso de su separación mientras estaba embarazada de su segundo hijo, donde dijo que tenía vídeo y fotos, incluyendo "cosas que ni la gente se imagina", recordó además que cuando Isander la contactó también le pasó unos videos aunque ya ella los había visto.

Estas palabras hoy la comprometen ya que nunca aclaró que tipo de videos eran, sin embargo, hay quienes también abogan por ella diciendo que difundir un vídeo así afectaría a sus hijos también.

Reacción de Camila Rodríguez

Ante los rumores, Camila ha optado por mantenerse al margen y no emitir declaraciones directas sobre la filtración. Sus publicaciones en redes muestran un enfoque en su vida personal y familiar, dejando entrever que prioriza su bienestar y el de sus hijos.

Posición de Beéle

Beéle ha negado cualquier responsabilidad en la filtración del video y su equipo legal ha declarado que tomará acciones contra quienes difundan acusaciones sin fundamento y para el momento, no se han presentado pruebas que involucren oficialmente a Camila Rodríguez.

El caso sigue siendo un tema de especulación en redes y medios de farándula. Mientras tanto, Camila ‘Cara’ Rodríguez mantiene un perfil bajo y enfocado en su vida personal. Hasta que las autoridades o los involucrados confirmen los hechos, cualquier acusación debe considerarse rumor, no evidencia comprobada.

