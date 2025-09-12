Anillos millonarios, bodas y romances de portada: estos son los famosos de Hollywood y el mundo de la música que darán el "sí, acepto" próximamente 

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 se ha convertido en el año de los compromisos. Anillos que parecen joyas de museo, anuncios que colapsan las redes sociales y declaraciones de amor que conquistan titulares: así es como las parejas más influyentes del entretenimiento y el deporte están marcando tendencia rumbo al altar. Desde propuestas íntimas hasta despliegues de lujo, estas celebridades han encendido la expectativa global sobre lo que prometen ser las bodas más mediáticas del momento.

Taylor Swift y Travis Kelce: el romance que domina titulares

La cantante y el jugador de la NFL oficializaron su compromiso con una romántica publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral. La pareja, sin embargo, ha dejado claro que su boda será un evento privado y alejado de las cámaras, aunque sus seguidores ya especulan con un enlace “secreto” en algún destino exclusivo.

Zendaya y Tom Holland: un anillo que habla más que mil palabras

La aparición de Zendaya en los Golden Globes con un llamativo anillo confirmó lo que ya era un secreto a voces. Aunque los actores se han mostrado siempre reservados, la noticia encendió las redes y los medios. De la boda aún no se sabe nada, y esa discreción solo alimenta las conjeturas sobre un enlace íntimo en Europa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: lujo y expectación

Georgina Rodríguez mostró en Instagram el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó: una joya de varios millones que acaparó titulares en todo el mundo. Aunque aún no se revela fecha, la prensa internacional ya anticipa que será un evento cargado de lujo y simbolismo.

Selena Gomez y Benny Blanco: boda en construcción

La cantante y el productor musical anunciaron su compromiso a finales de 2024. Desde entonces, Selena ha compartido en entrevistas que están organizando cada detalle, mientras sus fans aguardan por conocer la fecha. Todo apunta a que será una ceremonia con un aire romántico y moderno.

Dua Lipa y Callum Turner: calma ante todo

La intérprete y el actor británico oficializaron su compromiso en junio. Sin prisa alguna, ambos aseguraron que disfrutan plenamente de esta etapa y que aún no han fijado fecha para la boda. Para ellos, la celebración ya comenzó con el compromiso.

Adele y Rich Paul: un “sí” bajo los reflectores

Durante uno de sus conciertos, Adele sorprendió a sus seguidores confirmando su compromiso con el agente deportivo Rich Paul. Aunque la noticia sacudió a la industria musical, la artista ha preferido mantener en secreto los planes de la boda, priorizando su vida privada.

Winnie Harlow y Kyle Kuzma: moda y amor

La modelo canadiense y el basquetbolista estadounidense anunciaron su compromiso en febrero con una propuesta de ensueño. Harlow ya adelantó que su boda reflejará su pasión por la moda y tendrá un toque sofisticado que combinará glamour con intimidad.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks: amor australiano

El actor de “Los Juegos del Hambre” y la modelo confirmaron recientemente su compromiso tras años de relación. Aunque los detalles aún no han sido revelados, el anuncio se celebró ampliamente tanto en Australia como en Hollywood, posicionándolos como una de las parejas más sólidas del espectáculo.

