El mensaje de Ricardo Montaner que enciende rumores sobre su salud: la verdad detrás de su silencio

Ricardo Montaner cumplió 68 años el pasado 8 de septiembre, pero en lugar de un festejo despreocupado, lo que dejó en redes sociales fue un mensaje que muchos interpretaron como una despedida adelantada:

Sus seguidores, acostumbrados a su tono emotivo, no pudieron evitar pensar que detrás de esas líneas había algo más serio

La preocupación se intensificó porque desde finales de 2023 el intérprete había bajado el ritmo de presentaciones y evitado apariciones públicas. Su retiro temporal, que en su momento fue justificado como una pausa familiar, empezó a interpretarse ahora como la posible consecuencia de un problema de salud.

La voz que salió en su defensa

En medio del revuelo, la presentadora Carolina Sandoval alzó la voz para intentar apagar los rumores. Según contó en el programa 'Sientese quien pueda', se comunicó con alguien muy cercano al artista y la respuesta fue clara: “Él no está enfermo, lo que pasa es que está mucho más delgado”. La aclaratoria bastó para calmar a muchos, pero no detuvo la ola de comentarios sobre el verdadero estado del cantautor.

Una rutina que lo mantiene fuerte

Lejos de mostrarse frágil, Montaner decidió aparecer en redes de una forma distinta: haciendo ejercicio. En un video se le vio ejecutando planchas mientras entonaba una de sus canciones, agradeciendo a Dios por la energía que mantiene a pesar del paso de los años. Ese gesto fue interpretado como una respuesta silenciosa a todos los que dudaban de su fortaleza, dejando claro que está comprometido con cuidar su físico y mantenerse activo.

Entre el silencio y la música

Aunque ya no recorre escenarios con la misma frecuencia, Montaner no ha dejado de alimentar a sus seguidores con recuerdos y nuevos proyectos. Recientemente liberó en plataformas digitales un concierto grabado en Argentina en 2007, donde compartió escenario con figuras como Mercedes Sosa y con sus propios hijos, Mau y Ricky. Una forma de mantener viva la conexión con su público mientras atraviesa esta etapa más reflexiva.

Un ídolo que sigue dando de qué hablar

Los rumores sobre Ricardo Montaner no han hecho más que reforzar una realidad: el cantante sigue siendo una de las figuras más queridas de la música latina. Y aunque un mensaje suyo sea capaz de sembrar dudas y titulares, su capacidad de reinventarse y su disciplina física demuestran que sigue más vigente de lo que muchos creen.

