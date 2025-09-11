¿Cuánto cuesta ponerse bella en el exclusivo salón de Isabella Ladera en Miami?

Suscríbete a nuestros canales

Dicen que Isabella Ladera convierte en oro todo lo que toca, y su salón en Coral Gables es prueba de ello. Desde que abrió sus puertas, se convirtió en parada obligada de mujeres que quieren lucir impecables y, de paso, vivir la experiencia de arreglarse en un lugar que lleva la firma de una de las influencers venezolanas más mediáticas del momento.

El local no decepciona: un espacio minimalista, súper iluminado y con un aire chic que grita Instagram por todos lados. Cada esquina parece pensada para una foto, y no falta quien entra tanto por el servicio como por la oportunidad de retratarse en el “universo Isabella”.

Más que un retoque, un ritual de belleza

El salón ofrece servicio completo: desde uñas y cabello hasta cejas y pestañas, cada cliente recibe un trato personalizado, con especialistas que no solo hacen su trabajo, sino que se convierten en confidentes durante el proceso.

La experiencia incluye detalles que marcan la diferencia y un ambiente que mezcla glamur con cercanía para sentir agusto según comentó la youtuber Kani Coy, quién se atrevió a vivir ese momento al que se refirió como un mimo y lujo que según engancha.

Los precios

unque el lugar sea tan cómodo, muchos pensaban que arreglarse en el salón de Isabella costaría una fortuna. No faltaron quienes especularon con cifras cercanas a los 300 dólares solo por un secado y uñas. Después de todo, la influencer ha sabido construir una marca que grita exclusividad en un precio relativamente razonable a comparación de otras marcas de mayor trayectoria.

Secado de cabello: 70 dólares

Manicure: 65 dólares

En total, salir con el cabello perfecto y las uñas impecables ronda los 125 dólares. Una cifra que, si bien no es barata, está lejos del “lujo inalcanzable” que muchos suponían.

El plus de Coral Gables

Otro detalle que hace la experiencia más atractiva es la ubicación. El salón no solo está en Coral Gables, uno de los sectores más exclusivos de Miami, sino que además ofrece puestos de estacionamiento justo al lado, algo que en esa ciudad es casi un lujo adicional.

Isabella y su nuevo imperio de estilo

Lo cierto es que Isabella Ladera no solo se ha convertido en referente de moda y farándula, sino también en una empresaria que sabe cómo jugar sus cartas. Su salón refleja lo que ella proyecta: elegancia, aspiracionalidad y cercanía al mismo tiempo.

