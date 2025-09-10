Así comenzaron Jonathan Moly y Andrea Villarroel, mientras Michelle Bertollini aún estaba en escena

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la historia entre Jonathan Moly y Andrea Villarroel no estuvo exento de polémica. Aunque hoy en día forman una de las parejas más comentadas, su primer encuentro ocurrió en circunstancias particulares, cuando Michelle Bertollini todavía figuraba en la vida del cantante.

Miami, el escenario de un nuevo comienzo

Jonathan había decidido mudarse a Miami, donde ya llevaba varios meses residiendo. Fue allí, en medio de esa etapa de cambios, que coincidió con Andrea. Una conversación casual se transformó en la chispa que encendería algo más grande. Al mismo tiempo, su relación con Michelle Bertollini atravesaba un momento delicado, con distancias y separaciones no oficiales que dejaban la puerta entreabierta a lo inesperado.

La salida que lo cambió todo

Según contó el propio artista, la primera salida con Andrea fue totalmente espontánea. Esa noche, lejos de los lujos y el glamour, se enfocó en lo sencillo: un local para bailar, risas compartidas y luego una parada en un restaurante de comida rápida y en apenas unas horas, Jonathan descubrió en Andrea una personalidad fresca y auténtica.

“Me di cuenta de que era una muchacha echada para adelante, muy linda y espontánea”, recordaría más tarde.

Michelle aún en la ecuación

El detalle que no pasó desapercibido es que, en ese momento, Jonathan todavía estaba vinculado sentimentalmente con Michelle Bertollini. Aunque la relación ya mostraba signos de desgaste, oficialmente seguían juntos. Sin embargo, según cuenta, dos citas más con Andrea lo llevaron a tomar una decisión definitiva.

La elección de un nuevo rumbo

Pocos días después de esa salida, Jonathan decidió poner punto final a su relación con Michelle para iniciar un romance con Andrea. Esa determinación marcó el comienzo de una historia que, con el tiempo, se consolidaría y pasaría de la polémica inicial a convertirse en una de las parejas más estables y queridas de la farándula venezolana.

De la controversia al amor sólido

Lo que empezó como un episodio lleno de rumores y señalamientos terminó evolucionando en una relación que ha sabido resistir críticas y comentarios. Jonathan y Andrea hoy comparten un presente muy distinto ya marido y mujer con estabilidad, proyectos en común y una vida en familia que contrasta con aquel inicio turbulento.

