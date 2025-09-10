Beéle se defiende: sus abogados aclaran las acusaciones de Isabella Ladera

Suscríbete a nuestros canales

La crisis desatada por la filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera escaló a una batalla legal transnacional. Los bufetes Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos) emitieron un comunicado conjunto este 9 de septiembre negando categóricamente que el cantante —cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco— tuviera participación en la divulgación del material . "Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", argumentaron los letrados, añadiendo que Beéle es "también víctima de la exposición no consentida de su intimidad" .

La respuesta legal llega tras las acusaciones públicas de Ladera, quien en un emotivo mensaje en Instagram describió la filtración como "una de las traiciones más crueles" que ha vivido, asegurando que el video solo estaba en manos de dos personas . Frente a esto, los abogados detallaron acciones inmediatas: notificaciones DMCA (Digital Millennium Copyright Act), órdenes de takedown a plataformas digitales y solicitudes de preservación de evidencia para identificar responsables, incluso si actúan de forma anónima . "Estamos en constante comunicación con autoridades en ambas jurisdicciones", señalaron, confirmando que ya se presentó una declaración formal ante policías en EE.UU.

El caso revela vacíos legales en la protección de víctimas de violencia digital. Edwin Manuel Chaves, abogado consultado por Infobae, explicó que en Colombia la divulgación no autorizada de material íntimo se persigue bajo el delito de injuria (artículo 220 del Código Penal), con penas de 16 a 54 meses de prisión . Sin embargo, criticó la insuficiencia de esta figura: "Desconoce la gravedad de la violencia de género digital contra mujeres", señalando que el país aún no cuenta con legislación específica pese a exhortaciones de la Corte Constitucional desde 2022 .

Mientras la polémica crecía en redes, Hugo García —actual pareja de Ladera— mostró apoyo público mediante historias de Instagram: "No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo pienso de ti, Andrea" (refiriéndose al nombre completo de Isabella: Andrea Isabella Ladera Ceresa) . El mensaje, que recibió tanto elogios por su "madurez" como burlas por la situación, contrasta con el silencio inicial de Beéle, quien solo compartió el comunicado legal en sus redes .

El contexto previo añade capas de complejidad: en agosto de 2025, Beéle fue reconocido judicialmente como víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja Camila Andrea Rodríguez, con episodios de agresión física, manipulación emocional y control financiero . Esta resolución, que desestimó acusaciones previas contra el cantante, fue citada por sus abogados para reforzar su imagen de víctima en el nuevo escándalo .

Los equipos legales de ambas partes coinciden en un llamado a medios y usuarios: abstenerse de compartir el material. "Su reproducción constituye violencia digital y prolonga la afectación", insistieron los representantes de Beéle , mientras el estudio SONUS —defensor de Ladera— advirtió consecuencias legales para quienes repliquen el video . Pese a esto, la viralización continúa, alimentando debates sobre privacidad, misoginia digital y la responsabilidad de las plataformas en contenidos no consentidos .

Con investigaciones en curso y posibles sanciones penales, el caso podría sentar precedentes en la jurisprudencia latinoamericana sobre delitos digitales, especialmente en cómo se protege a las víctimas cuando la intimidad se convierte en espectáculo público.

