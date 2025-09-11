Muere el primer actor Eduardo Serrano: así lo despide su única hija

Suscríbete a nuestros canales

El mundo artístico despertó este jueves 11 de septiembre con la triste noticia del fallecimiento del primer actor Eduardo Serrano, a los 82 años. Considerado una leyenda de la actuación, Serrano fue despedido de la manera más íntima y dolorosa: con las palabras de su única hija, que a las 10:21 de la mañana aproximadamente, compartió en Instagram un video de recuerdos familiares y una extensa dedicatoria que ha sacudido las redes.

El mensaje que rompió corazones

“Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’”, escribió la joven, quien escribió su dolor en un texto donde relató conversaciones cotidianas, anécdotas familiares y momentos que retratan la complicidad única que tenía con su padre.

Eduardo Serrano, más que un actor

Lejos de los reflectores, Serrano fue recordado como un hombre íntegro, humilde y dedicado a los suyos. “Fuiste el mejor hijo y hermano… pudiste vivir de lo que amabas hacer y ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda”.

El abuelo entrañable

Uno de los fragmentos más comentados fue su homenaje a la relación entre Serrano y su nieto:

“Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma”.

Con una trayectoria impecable en televisión, cine y teatro, Eduardo Serrano queda inmortalizado como uno de los grandes actores venezolanos. Pero, como dejó claro su hija, el verdadero legado está en los valores, el cariño y los recuerdos que sembró en quienes compartieron su vida.

“Te voy a extrañar… Dios solo sabe cuánto. Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato”, concluyó su mensaje.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube