Eduardo Serrano enfrenta delicado estado de salud: su hija Magaly pide ayuda para costear su tratamiento

En un emotivo video difundido en sus redes sociales, Magaly Serrano, hija del querido actor venezolano Eduardo Serrano, confesó que su familia atraviesa uno de los momentos más difíciles.

La joven explicó que el intérprete fue diagnosticado hace un mes con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro, además de un cáncer independiente en la vejiga que le provocó un bloqueo y obligó a que le realizaran una nefrostomía.

Un tratamiento complejo y costoso

Serrano detalló que su padre ya recibió sesiones de quimioterapia y radioterapia, y que la próxima fase de tratamiento está programada para el 20 de agosto, sin embargo, el alto costo médico y la necesidad de cuidados especializados han puesto a la familia en una situación económica crítica.

“Requerimos una enfermera en casa y equipos especiales para que mi papá esté lo más cómodo posible”, expresó Magaly, quien dejó sus trabajos para dedicarse por completo a su cuidado. Actualmente, el único ingreso fijo del hogar proviene del trabajo de su prometido.

Una campaña para salvarlo

Con la autorización del propio Eduardo Serrano, la familia decidió abrir una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y garantizar la atención que necesita.

"Sabemos que es un hombre fuerte y confiamos en que saldrá adelante, pero necesitamos ayuda”, confesó Magaly.

Un llamado al corazón de Venezuela

La hija del actor apeló a la solidaridad de sus seguidores y del público que ha seguido la carrera de su padre durante décadas: “Cualquier oración, mensaje de amor o contribución económica es invaluable para nosotros”.

Eduardo Serrano, recordado por su impecable trayectoria en telenovelas y cine, enfrenta ahora su papel más difícil, el de luchar por su vida.

