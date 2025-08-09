Louis BPM estrena “OE OE” con Farruko: colaboración internacional y lanzamiento en La Guaira marcan un nuevo capítulo en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Louis BPM, una de las voces emergentes más comentadas del momento, presentó oficialmente su primer sencillo en colaboración con el afamado Farruko. El tema, bautizado “OE OE”, irrumpió en todas las plataformas digitales y desde ya genera conversación entre fanáticos y medios especializados.

La presentación tuvo lugar en La Guaira, donde el cantante convocó a sus seguidores para compartir este momento histórico en su carrera. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, en medio de la celebración, Louis BPM tomó su teléfono y conectó en vivo con Farruko, quien apareció en videollamada para saludar al público y sumarse virtualmente a la fiesta.

Un guiño caribeño que encendió aplausos

Entre risas y complicidad, Farruko no solo felicitó a su colega por el estreno, sino que también confesó que desea volver pronto a Venezuela para disfrutar de unas arepas a orillas de la playa.

“OE OE” es el punto de partida de un proyecto musical que fusiona el sello venezolano de Louis BPM con el estilo de Farruko. La propuesta promete ritmo, energía y una producción que busca abrir nuevas puertas para ambos artistas en la escena latina.

Con esta jugada, Louis BPM no solo marca un antes y un después en su trayectoria, sino que también demuestra que sabe combinar música, espectáculo y conexión emocional con el público, ingredientes clave para convertirse en un referente de La música urbana.

