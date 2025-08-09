Romance a la vista: así será la nueva historia de amor de Anne Hathaway en la 'El Diablo viste a la moda 2'

Suscríbete a nuestros canales

El rodaje de la segunda parte de 'El Diablo viste a la moda' avanza en la ciudad de Nueva York y comienzan a conocerse detalles que entusiasman a los seguidores. Una de las sorpresas más comentadas es la incorporación de un nuevo interés sentimental para el personaje de Anne Hathaway, Andy Sachs.

Recientemente se filtraron fotos desde el set que muestran a Hathaway y al actor australiano Patrick Brammall compartiendo momentos de cercanía, caminando juntos y mostrando una química evidente que apunta a un romance dentro de la historia.

La evolución amorosa de Andy Sachs

En la primera entrega de 2006, Andy termina su relación con Nate Cooper, un personaje que generó opiniones divididas entre los fans. Luego tuvo un breve vínculo con Christian Thompson, sin mayor éxito. Ahora, en esta secuela, su corazón parece abrirse a un nuevo capítulo junto a un personaje que promete aportar frescura y madurez a su vida amorosa.

Patrick Brammall: un talento multifacético desde Australia

Con una carrera que comenzó en 2004, Patrick Brammall es conocido en su país natal por sus trabajos tanto frente a la cámara como detrás de escena, como guionista y productor. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la serie Colin From Accounts, que protagoniza y produce junto a su esposa, Harriet Dyer. Brammall ha manifestado en entrevistas su pasión por participar en todas las etapas creativas, lo que añade profundidad a sus papeles.

Un esperado regreso a la pantalla grande

La secuela de El Diablo viste a la moda llegará a las salas el 1 de mayo de 2026, con el regreso confirmado de grandes figuras como Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. Esta nueva entrega promete mantener la esencia que convirtió a la primera película en un éxito, sumando nuevas historias y personajes, entre ellos este nuevo romance para Andy Sachs..

