En video: Jonathan Moly aclara su situación luego de ser visto en silla de ruedas

Jonathan Moly rompe el silencio, tras ser captado en silla de ruedas y causar tremenda preocupación entre sus fans.

El cantante venezolano publicó mensajes aclarando la situación.

"Hace como cuatro o cinco días empezó a circular un video mio en la clínica en silla de ruedas y la gente comentaba que si era la vasectomía, que si era una operación, que si era esto y lo otro, y yo simplemente no había querido comentar nada porque no era el momento, y no no es un video musical, si es lo que están pensando, pero bueno ya estamos aquí.

Si estuve en silla de ruedas, no uno sino tres días, y aquí les va el porqué, hace como un mes y medio comencé a grabar un proyecto normal de mi carrera y si tu que me watad viendo me sigues sabes que soy bastante inventor...

Y a veces no mido las consecuencias de lo que hago, se suponían que nadie debía saber que yo estuve en silla de ruedas porque esto iba a jo..... todo lo que tiene que ver con el lanzamiento y el video, no lo filtré yo ni se lo envié a nadie.

Lo que me me pasó quedó grabado y decidí subirlo a YouTube, para que lo vean, así que ahí lo tienen".

