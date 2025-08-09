¡La espera terminó! “Otro viernes de locos” llega a los cines de Venezuela después de 22 años

Suscríbete a nuestros canales

Después de más de dos décadas de expectativa, la película que tantas risas y recuerdos dejó en el público regresa a la pantalla grande. “Otro viernes de locos” ya está disponible en las salas venezolanas, retomando la entrañable historia de Tess y Anna Coleman, interpretadas nuevamente por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

La parte uno de esta secuela fue estrenada en 2003 y rápidamente se convirtió en un clásico, gracias a la química única entre Curtis y Lohan en una historia increíble de intercambio de cuerpos. La primera entrega tuvo un gran éxito, de hecho, según Andrew Gunn, productor de ambas películas, recuerda cómo la cinta sorprendió a todos por su alcance mundial y cómo nunca imaginaron que la secuela llegaría a ser tan esperada.

Jamie Lee Curtis destaca la conexión global que aún mantiene la película y el deseo constante de los fanáticos por ver una continuación, algo que finalmente se hizo realidad con un equipo creativo que honró el legado de la historia original.

La magia del reencuentro y una nueva generación

La secuela no solo trae de regreso a las protagonistas, sino también a otros personajes queridos como Ryan, Jake, Mama P y Elton Bates, sumando a una nueva camada que se conectará con la audiencia actual. La guionista Jordan Weiss resalta que el filme sigue tocando temas universales de familia y empatía, renovando el mensaje sin perder la esencia.

Lindsay Lohan, que además es productora ejecutiva, comenta cómo su papel tomó una nueva dimensión ahora que es madre, lo que le permitió entender y profundizar en la historia de Anna.

Más que un remake: una historia que crece

La directora Nisha Ganatra comparte el reto que representó crear un guion que superara las expectativas, manteniendo la idea central del intercambio de cuerpos, pero explorando temas más profundos como la identidad y el verdadero significado de la familia.

Además, la música juega un papel crucial, retomando la pasión de Anna por la banda Pink Slip y mostrando su crecimiento en la industria musical, un toque que Weiss consideró esencial para dar vida a esta nueva etapa.

Jamie Lee Curtis resume la esencia del filme: “Es una historia de amor, comprensión y empatía entre madres, hijas, abuelas y nietas. Una invitación a ver el mundo desde otra perspectiva y a valorar la complejidad de la vida de los demás”.

Después de 22 años, 'Otro viernes de locos' llega para renovar el legado, conectar con viejos y nuevos fans, y demostrar que las grandes historias no tienen fecha de vencimiento. Ya en todos los cines de Venezuela, la diversión y la emoción están garantizadas.

