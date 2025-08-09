Los nombres reales de las estrellas de la música que nunca imaginaste: el de Lady Gaga te dejará sin aliento

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que muchos cantantes y famosos internacionales decidieron usar un seudónimo al momento de iniciar su carrera artística y para dejar de lado su verdadero nombre.

Sin embargo, existe un grupo de artistas que simplemente hicieron "algunos cambios" a sus nombres originales o que solo se quedaron con sus apellidos.

Pero hay algunos casos de cantantes que decidieron cambiar y optar por un nombre artístico totalmente ajeno a su nombre de pila.

Top cinco de los verdaderos nombres de los cantantes más populares

Lady Gaga: La artista estadounidense de 39 años cambió el nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta, por el que es popularmente conocida. Y según medios internacionales, utiliza ese nombre artístico en honor a la canción "Radio Ga Ga" de la banda Queen.

Maluma: El cantante colombiano, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, utiliza su seudónimo gracias a la combinación de las primeras letras de los nombres de su madre, padre y hermana: Marlli, Luis y Manuela, respectivamente.

Eminem: El rapero estadounidense de 52, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, decidió crear su nombre artístico desde las iniciales de sus nombres, que se abreviarían como "M&M". Al deletrear fonéticamente "M&M" en ingles, se obtiene "Eminem".

Nicki Minaj: La cantante trinitense, cambió el nombre de Onika Tanya Maraj-Petty​, debido a una combinación de un apodo y un apellido sugerido por otras personas.

Katy Perry: La artista cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, eligió su seudónimo gracias a la combinación de su nombre de pila, Katy (que es una abreviación de Katheryn), y el apellido de soltera de su madre, Perry.

