En imágenes: la fascinante transformación de Kate Middleton que pocos vieron

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que el cambio físico de la princesa de Gales, Kate Middleton, a través de los años ha sido muy notoria, especialmente en cuanto a su estilo y su forma de vestir.

Desde sus inicios como novia del Príncipe William, su estilo ha ido evolucionando desde uno más juvenil y casual a uno más sofisticado y real, acorde con su posición en la familia real, como Princesa de Gales.

Los cambios de Kate Middleton

Además, de su estilo, también se ha observado una evolución en su figura y su cuidado personal, mostrando una vida más fitness y mucho más saludable.

Cabe destacar, que a pesar de los cambios, la princesa de Gales ha incorporado elementos de su propio estilo para no perder su esencia, como el uso de colores vibrantes, cinturones y accesorios llamativos, sin dejar de lado la elegancia.

Asimismo, se ha observado que Kate Middleton ha incorporado elementos del estilo de Diana de Gales, como vestidos de lunares y prendas icónicas, rindiendo homenaje a su memoria.

También, conoce que la princesa de Gales es aficionada a diversas actividades físicas, como correr, tenis, rugby, yoga y remo. Actividades que le han ayudado a mantener una buena salud física, luciendo más fuerte.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube