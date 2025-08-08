¡Enloquecen las redes! Mira las fotos de María Gabriela de Faría y Shakira juntas

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana, María Gabriela de Faría, conocida por su papel “La ingeniera” en la película de Superman, compartió que fue una de las invitadas especiales al concierto de la cantante colombiana Shakira en Los Ángeles, Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la criolla compartió algunos videos y fotografías del evento.

María Gabriela de Faría y Shakira

En sus historias de Instagram, María Gabriela de Faría, también publicó unas fotografías de su encuentro con Shakira y confesó que "le contó sus chismes".

"Yo después le eché todos mis cuenticos como si no estuviera ella cansada de darlo todo", escribió la criolla en una de las fotos dónde sale hablando muy feliz con la barranquillera.

En las imágenes se pueden a ambas mujeres compartir muy alegres y con total amabilidad.

