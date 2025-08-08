Ileana Márquez se confiesa: El Miss Venezuela te cambia completamente

Suscríbete a nuestros canales

Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023, fue la invitada especial en el popular podcast "Desinhibida", conducido por la reconocida modelo y Miss International 2023, Andrea Rubio. Durante el episodio, Márquez abordó sin reservas los rigurosos desafíos y las lecciones invaluables que conlleva la preparación para el certamen más importante del país, el Miss Venezuela.

El encuentro se centró en la parte menos visible del concurso: las dificultades emocionales, físicas y mentales a las que se enfrentan las candidatas. Iliana Márquez describió el proceso como un "entrenamiento intensivo para la vida", destacando cómo la experiencia no solo se trata de belleza y pasarela, sino de desarrollar una resiliencia y una disciplina que la han preparado para enfrentar cualquier obstáculo: "El Miss Venezuela te cambia completamente".

"El Miss Venezuela es una plataforma que te exige mucho, te lleva al límite," comentó Márquez en la entrevista. "Pero al mismo tiempo, te da la plataforma, al terminar todavía me llegaban las oportunidades de trabajo y ahí me di cuenta que había hecho buen uso."

La conversación entre Ileana y Andrea Rubio revela los beneficios y sacrificios que conlleva llevar la corona. Andrea Rubio, con su propia experiencia en el certamen internacional, complementó el relato de Márquez, reforzando la idea de que la preparación del Miss Venezuela va mucho más allá de la competencia.

