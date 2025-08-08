De Porlamar al Super Bowl: la diseñadora venezolana que viste a las estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Merianny Villarroel no estudió en París ni se formó en grandes casas de moda. Lo suyo comenzó en Porlamar, frente a una máquina de coser, mientras diseñaba carteras de cuero sin saber que su destino sería la élite del espectáculo internacional. Aprendió viendo videos de YouTube y su instinto la mejor brújula.

En 2004 dio un salto de fe y con una hija pequeña se mudó a Los Ángeles con el propósito de hacer carrera en el diseño de modas. Poco después, un encuentro cambió todo: conoció a Sean “Diddy” Combs y con él empezó sus conexiones en la industria.

Una chaqueta, 10 mil cristales y el show más visto del mundo

Su nombre dio la vuelta al mundo cuando uno de sus diseños, una chaqueta roja recubierta con más de 10 mil cristales, fue lucido por The Weeknd durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Desde entonces, su teléfono no ha dejado de sonar.

Pero Merianny no solo crea brillo: tiene discurso. Un ejemplo fue cuando presentó un vestido inspirado en Petare, uno de los sectores más populares de Caracas.

Ahora desde su taller en EE. UU., diseña contrarreloj para videoclips, conciertos y premiaciones. Aunque el mundo la aplaude, su mirada sigue conectada a Venezuela con el sueño de llevar sus diseños a una pasarela nacional.

