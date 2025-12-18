Nuevos pagos para la administración pública: confirman montos de otra bonificación navideña y alimentación

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció este jueves, 18 de diciembre de 2025, que el Sistema Patria ha aprobado formalmente las nóminas correspondientes al cierre del año.

Los trabajadores de la casa de estudios, incluyendo personal docente, administrativo y obrero, comenzarán a recibir en sus cuentas los pagos de la última quincena del mes, junto con beneficios contractuales y bonificaciones navideñas especiales.

Nuevos pagos para sector educativo

Según el comunicado oficial firmado por el Dr. Gustavo A. Montero Proaño, director de Recursos Humanos de LUZ, entre los conceptos aprobados para su liberación inmediata figuran otra bonificación navideña y alimentación.

La Dirección de Recursos Humanos informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas:

Segunda quincena de diciembre. Cestaticket (monto 10.484,00 Bs). Becas. Guardería. Bonificaciones. Juguetes. Cinco (5) días del personal obrero. Cestaticket navideño (monto: 15.726,00).

El pasado 12 de diciembre de 2025, la Dirección General de Talento Humano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) informó que se cargaron en el Sistema Patria los archivos correspondientes al bono de alimentación y asistencial, así como el bono navideño.

La institución indicó que estos archivos se encuentran actualmente a la espera de aprobación para su posterior liberación.

