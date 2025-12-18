Final Copa Petare Futsal 2025: HOY en vivo y gratis por Meridiano Televisión

TRANSMISIÓN

La Copa Petare Futsal 2025 llega a su final este 18 de diciembre con una gran final imperdible por Meridiano Televisión

En esta primera edición del torneo Copa Petare Futsal 2025, los equipos Piratas de la Guaira y Centauros de Caracas se enfrentan en un duelo de alto nivel que definirá al campeón del futsal nacional. El escenario será el emblemático Coliseo La Urbina a las 8:00p.m. por el canal de los especialistas en deporte.

Primera edición del torneo

El torneo reunió a ocho equipos de gran tradición y talento: Club Deportivo Petare, Centauros, Link Deportivo, Candeleros, Tigres Futsal, Piratas de la Guaira y Monagas, consolidando a la Copa Petare como una nueva referencia del futsal venezolano. A lo largo del campeonato, la intensidad, la técnica y la pasión fueron protagonistas, elevando el nivel del espectáculo.

La final de la Copa Petare Futsal 2025 será transmitida en vivo y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión, para que nadie se pierda este partidazo. Además, podrás disfrutarla en HD por Simpleplus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO.

No te pierdas esta noche la gran final de futsal, una batalla épica que marcará historia. Copa Petare Futsal 2025, en vivo por Meridiano Televisión a las 8:00p.m.

 

