Tensión en el mar Arábigo: EEUU intercepta dron iraní cerca del portaviones Lincoln, según Reuters

Un nuevo incidente militar elevó la tensión en el mar Arábigo luego de que fuerzas de Estados Unidos interceptaran un dron iraní que se aproximó al portaviones USS Abraham Lincoln, según la agencia Reuters citando fuentes oficiales, así lo notificó el medio digital Albertonews.

El hecho ocurrió en aguas internacionales y no dejó daños ni víctimas, pero volvió a encender las alertas sobre la situación de seguridad en Oriente Medio.

De acuerdo con el reporte, el dron iraní Shahed-139 fue detectado mientras se acercaba a una distancia considerada riesgosa para la nave estadounidense, lo que activó los protocolos defensivos de la Marina de EEUU, enviando a un avion de combate F-35 a derribarlo.

En desarrollo...

