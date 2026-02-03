¿Quiénes pueden recibir el Bono Único Familiar?: estos son los pasos para optar al beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Único Familiar es uno de los beneficios que la Plataforma Patria otorga cada mes; y para recibirlo los usuarios de la plataforma deben cumplir con varios requisitos.

Para recibir el Bono Único Familiar, el beneficiario debe estar registrado como jefe de familia en el sistema Patria. Este beneficio se recibe de forma gradual y directa cada mes.

El Bono Único Familiar consolida o agrupa diferentes beneficios que anteriormente recibían los hogares, por lo que se traduce en cantidades diversas para las familias basadas en bonificaciones previas.

¿Cómo inscribirse para recibir el Bono único Familiar?

Entre en la página oficial de la Plataforma Patria con su cédula de identidad y contraseña.

Haga clic en Directorio

Presione en “núcleo familiar” y registra a tus familiares en el sistema.

Proporcione las cédulas de identidad y fechas de nacimiento de sus hijos y otros familiares. En caso de que sus hijos sean menores de edad y no cuenten con cédula de identidad, utilice la suya para este registro.

¿Proceso para recibir el Bono Único Familiar?

Los beneficiarios deben estar registrados en el sistema y contar con sus datos actualizados en la Plataforma Patria. De esta forma pueden recibir la notificación del depósito a través del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

Pasos a seguir para acceder al Bono único Familiar

Ingresa al Sistema Patria. Accede a la plataforma oficial www. Patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña.

Recibir la notificación del bono

Aceptar el beneficio

Verificar el Monedero Patria

Usar o transferir los fondos

Confirmar la operación

El Gobierno Nacional agrupó en el Bono Único Familiar varios beneficios como: Hogares de la Patria, Eco0nomía Familiar, 100 % Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández. De esta manera, busca simplificar la asignación de los pagos mediante un depósito único en el monedero.

En enero de 2026 el monto del Bono Único Familiar se ubicó en Bs 4.800 o $ 14,95 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios deben tener en cuenta que quienes reciben el Bono Único Familiar también obtendrán el Bono Complementario anunciado por el Gobierno Nacional recientemente.

