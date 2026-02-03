Deepfakes y pornografía infantil: los graves cargos por los que Francia cita a Elon Musk

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre el gobierno francés y el magnate Elon Musk alcanzó su punto máximo este martes, luego de que agentes de la unidad de ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, con el apoyo de Europol, allanaran las oficinas centrales de la red social X en la capital francesa.

El operativo marca una escalada sin precedentes en la investigación penal contra la plataforma, que ahora incluye cargos directos de complicidad en delitos de odio y explotación.

Una investigación que se expande

Lo que comenzó hace un año como una pesquisa sobre la manipulación de algoritmos y la extracción fraudulenta de datos, se ha transformado en un expediente mucho más oscuro. La Fiscalía de París confirmó que la investigación ahora abarca siete delitos graves, entre los que destacan:

1 Complicidad en pornografía infantil: Se investiga la falta de mecanismos efectivos para detener la difusión de imágenes de abuso sexual de menores.

2 Deepfakes de contenido sexual: La herramienta de IA de la plataforma, Grok, está bajo la lupa por permitir la creación masiva de imágenes sexualmente explícitas no consentidas

3 Negacionismo del Holocausto: Las autoridades denuncian la propagación de contenido que niega crímenes contra la humanidad, un delito penal severo en Francia

4 Interferencia Política: Se mantienen los cargos originales sobre el uso de algoritmos sesgados para influir en la opinión pública.

Cita en París para el 20 de abril

La fiscal de París, Laure Beccuau, emitió una citación formal para que Elon Musk y la exdirectora ejecutiva, Linda Yaccarino (quien renunció a su cargo el pasado julio), comparezcan en un "interrogatorio libre" el próximo 20 de abril de 2026.

Aunque no se han presentado cargos formales todavía, la citación busca que los directivos expliquen las medidas de seguridad de la plataforma. "El objetivo es asegurar que X cumpla con las leyes francesas mientras opere en nuestro territorio", señaló la fiscalía.

En un acto que refuerza el aislamiento institucional de la red social en Europa, la Fiscalía de París anunció hoy mismo que abandona X. El organismo dejará de utilizar su cuenta oficial para informar a la ciudadanía, migrando sus operaciones comunicativas a LinkedIn e Instagram como medida de protesta y distanciamiento ético.

