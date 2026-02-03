Gobierno de Estados Unidos en cierre parcial: descubre qué servicios pierdes hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de los Estados Unidos busca poner fin a la paralización parcial del gobierno federal este mismo lunes, tras un cierre que inició durante el fin de semana pero que promete ser considerablemente más breve que los conflictos presupuestarios previos.

A diferencia de la crisis de 43 días registrada el año pasado, en esta ocasión la Cámara de Representantes ya cuenta con la mitad de los proyectos de financiamiento aprobados según informan medios locales.

Medidas

Esta decisión permite que programas de alto impacto como SNAP y WIC operen con total normalidad para beneficio de millones de familias.

Es importante destacar que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, proyecta una resolución definitiva para el martes, centrando los esfuerzos legislativos en un paquete.

Se espera que este paquete desbloquee la mayoría de las agencias y traslade las negociaciones más complejas, como las de Seguridad Nacional, a una fase posterior.

Qué funciona y qué no

A pesar de que dependencias como el Pentágono y el Departamento de Transporte operan actualmente en un modo operativo mínimo, la continuidad de los servicios de emergencia está garantizada según detalla El Tiempo Latino.

FEMA, por ejemplo, dispone de una reserva de entre 7 000 y 8 000 millones de dólares, lo cual permite una respuesta inmediata ante las tormentas invernales activas sin que el personal esencial detenga sus labores, aunque el pago de sus salarios pueda sufrir retrasos temporales.

Este escenario de cierre relámpago, similar a los eventos de corta duración ocurridos en 2018, minimiza el impacto directo sobre la ciudadanía, manteniendo activos los servicios de transporte y seguridad fronteriza mientras se restablece el flujo presupuestario total para el resto de la semana.

