Google lanza Project Genie: el experimento de IA que genera mundos enteros con solo pedirlos y se pueden explorar como en un videojuego

Google es una de las pocas compañías que compite por conseguir la mejor inteligencia artificial (IA). Aunque en 2022 parecía fuera del juego, para este 2026 el gigante tecnológico se ha impuesto sobre OpenAI y Microsoft.

Para demostrarlo, Google lanzó un nuevo experimento de IA llamado Project Genie, una herramienta que permite a los usuarios crear mundos virtuales interactivos.

Esta herramienta es una creación del laboratorio de investigación Google DeepMind y los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos tendrán acceso a ella. Los afiliados, que cuenta con un plan de pago por 249,99 dólares al mes, puede crear mundos virtuales ingresando a Project Genie, a través de Google Labs.

Google lanza Project Genie

En un video difundido por la compañía, se muestra cómo los usuarios pueden crear mundos virtuales personalizados. Además, permite crear un personaje para explorar e interactuar con el mundo. A esto se suma que los usuarios tienen la opción de crear sus propios minijuegos, donde pueden controlar a los personajes utilizando las teclas de flechas del techado.

Un periodista de The Verge afirmó que vale la pena navegar en Project Genie tras darse cuenta de que podía crear imitaciones de Zelda y Super Mario.

Por otro lado, la compañía explicó que con esta herramienta se pueden crear mundos virtuales con resolución de alta definición, pues llega a 1280x720p y 24 fotogramas por segundo típicos del cine.

La creación de videojuegos requiere tiempo y trabajo; sin embargo, Project Genie puede crear entornos virtuales precisos e interactivos de forma rápida con utilización de IA, lo que resulta sorprendente. Pese a que puede resultar muy entretenido, la herramienta es principalmente un proyecto de investigación, por lo que de momento no tiene alguna funcionalidad.

En este sentido, los mundos creados tienen una física realista, incluso, los objetos reaccionan cuando el usuario interactúa con ellos. Además, los usuarios pueden modificar y remezclar sus mundos a su antojo.

Modelo de mundo

Project Genie opera con Genie 3, un potente "modelo de mundo" o programa de IA que capaz de crear un escenario virtual a partir de texto o imágenes. Genie 3 fue lanzado por Google en agosto de 2025, en ese momento lo calificó como “un paso clave en el camino hacia la inteligencia artificial general”, conocida como AGI.

“Genie 3 representa un gran avance en cuanto a capacidades, ya que permite a los agentes predecir cómo evoluciona un mundo y cómo sus acciones lo afectan. Genie 3 hace posible explorar una gama ilimitada de entornos realistas”, detallan en el blog del Proyecto Genie.

