China y Rusia reaccionan ante acciones militares estadounidenses en Venezuela, según Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los mandatarios de Rusia y China reaccionaron con sorpresa ante el dominio militar estadounidense en escenarios recientes como fue el caso de Venezuela e Irán.

Según sus palabras, ambos líderes mostraron una impresión positiva tras conocer las acciones de Washington.

Reacción de China y Rusia tras dominio militar estadounidense en Venezuela e Irán

Trump afirmó que sostuvo conversaciones directas con Xi Jinping y Vladímir Putin, quienes, de acuerdo con su relato, calificaron las demostraciones militares de Estados Unidos como “impresionantes”. El mandatario citó expresiones de asombro para reforzar su argumento.

«Hablé con China y [Xi Jinping] dijo: 'Impresionante. Impresionante'. Hablé con Putin y dijo: '¡Guau, eso fue increíble!', y eso es lo que queremos. Tenemos que ser respetados».

En sus declaraciones, Trump sostuvo que este tipo de reacciones reflejan el respeto que, a su juicio, debe generar Estados Unidos en el escenario global.

Video cortesía AlbertoNews

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube