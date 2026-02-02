Último minuto

China y Rusia reaccionan ante acciones militares estadounidenses en Venezuela, según Trump

Para Donald Trump, la fortaleza militar es un elemento clave en las relaciones internacionales.

Por Jessica Molero
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 03:59 pm
Donald trump , Putin y Xi Jinping
Foto: Cortesía

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los mandatarios de Rusia y China reaccionaron con sorpresa ante el dominio militar estadounidense en escenarios recientes como fue el caso de Venezuela e Irán. 

Según sus palabras, ambos líderes mostraron una impresión positiva tras conocer las acciones de Washington.

Reacción de China y Rusia tras dominio militar estadounidense en Venezuela e Irán

Trump afirmó que sostuvo conversaciones directas con Xi Jinping y Vladímir Putin, quienes, de acuerdo con su relato, calificaron las demostraciones militares de Estados Unidos como “impresionantes”. El mandatario citó expresiones de asombro para reforzar su argumento.

«Hablé con China y [Xi Jinping] dijo: 'Impresionante. Impresionante'. Hablé con Putin y dijo: '¡Guau, eso fue increíble!', y eso es lo que queremos. Tenemos que ser respetados».

En sus declaraciones, Trump sostuvo que este tipo de reacciones reflejan el respeto que, a su juicio, debe generar Estados Unidos en el escenario global. 

 

Video cortesía AlbertoNews

Lunes 02 de Febrero - 2026
