Sistema Patria: conozca los bonos y montos previstos para la semana del 2 al 8 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Hoy inicia la primera semana del mes, por ende, se pone en marcha un nuevo esquema de asignaciones correspondiente a la semana del 2 al 8 de febrero, el cual contempla la entrega de diversos bonos sociales a sectores priorizados de la población venezolana.

Uno de los beneficios más relevantes activados recientemente es el Bono Único de Corresponsabilidad, cuyo pago comenzó el viernes 30 de enero.

Dicho aporte está dirigido a empleados de empresas estratégicas del Estado y fue asignado por un monto de 24.000 bolívares, calculado con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que representa un alivio económico para este grupo laboral.

Bonos que se activan a inicios de febrero

Durante los primeros días del mes, el sistema habilita una serie de beneficios de asignación regular, entre los que destacan:

Beca Enseñanza Media: 1.200 bolívares.

Beca Universitaria: 1.800 bolívares.

El cronograma de febrero también incluye ayudas adicionales como el Bono Único Familiar, con un monto de 4.800 bolívares.

Foto: Cortesía

Cómo verificar la asignación de los bonos

Para confirmar la recepción de alguno de estos beneficios, los usuarios deben ingresar al portal oficial patria.org.ve, acceder a la sección “Protección Social” y revisar los bonos asignados.

Es importante mantener actualizados los datos personales, ya que el Sistema Patria es la única plataforma oficial para la notificación y entrega de estos recursos económicos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube