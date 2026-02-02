Precio de la carne ha bajado un 40%: estos son los supermercados donde disminuyeron los costos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas se registra la bajada de precios en la proteína, sobre todo en la carne, que alcanzó hasta los 20 dólares por kilo.

Ahora, para el segundo mes del 2026, estos precios han disminuido un 40 % en automercados, mercados municipales y carnicerías.

¿Cuánto ha bajado el precio de la carne?

En comparación con los picos máximos de enero, los consumidores están pagando entre un 40% y 45% menos en cadenas de gran escala.

Este ajuste ha llevado el kilo de carne de un rango de entre $ 15 y $ 18 a un promedio de $ 12 o menos.

Lista de supermercados donde bajaron el precio de la carne

Río Supermarket: Carne de primera desde los 8.69 dólares.

Forum: Carne para mechar, carne molida y carne para guisar en 9.99 dólares.

Automercados Plaza's: 9.45 dólares la carne molida.

Quinta Crespo: Carne de primera desde los 10 dólares.

