Paso a paso para recargar saldo con Cashea: están todas las operadoras

El usuario realiza un pago inicial y debe abonar las cuotas correspondientes cada 14 días

Por Maria Isabel Rangel
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 08:29 am
Entre los servicios de Cashea se encuentra la opción de pagar facturas de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción mediante la opción de "Línea Cotidiana", con el cual se paga una inicial y el resto en una cuota.

¿Cómo recargar saldo con Cashea?

Para utilizar las recargas en cuotas, el usuario debe acceder a la sección “Línea Cotidiana” y seleccionar “Cuentas y servicios”, donde aparecerán las tres compañías disponibles: Digitel, Movilnet y Movistar.

Tras elegir la compañía, se debe seleccionar el monto de la recarga y el número de cuotas deseadas.

El usuario realiza un pago inicial y debe abonar las cuotas correspondientes cada 14 días, todo sin intereses.

